Tangenziale Mirandola, Ganzerli (Pd): “Soddisfatti per pubblicazione bando”

MIRANDOLA- “Con il prolungamento della tangenziale verso nord, frutto delle politiche della precedente amministrazione, verrà alleggerito il traffico nelle vie residenziali”- commenta così il capogruppo Pd Mirandola Roberto Ganzerli la pubblicazione della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di realizzazione della Variante alla Strada statale 12.

La nota:

“Apprendiamo con grande soddisfazione che, dopo gli accordi tra la Regione, l’Anas e la precedente Amministrazione comunale finalmente si sia arrivati alla pubblicazione del bando di gara per la realizzazione del primo stralcio di prolungamento della tangenziale di Mirandola verso nord.

Si tratta di un’opera importante per ammodernare il nostro sistema viario e per alleggerire il traffico, prevalentemente pesante, sulle vie residenziali a nord della città. Con questa infrastruttura si chiude il cerchio della tangenziale mirandolese rendendo più scorrevole il traffico e attraendo in questo modo ancora di più i cittadini dell’area mantovana verso i servizi pubblici e privati della nostra città”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017