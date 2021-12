Unimore: un’offerta formativa sempre più internazionale

MODENA- Esistono diversi indicatori in grado di fornirE una chiave di lettura appropriata per valutare la dimensione internazionale di un Ateneo, tutti però sono riconducibili a due grandi categorie: la prima è la cosiddetta internationalisation at home, in cui le competenze e il profilo internazionale sono assicurate da una formazione internazionale la cui creazione è facilitata dall’uso di una lingua straniera, la seconda riguarda invece la cosiddetta internationalisation abroad, in cui le competenze e il profilo internazionale sono caratterizzate dalla collaborazione con Atenei stranieri.

In quest’ultima categoria rientrano, per l’appunto, quei corsi di studio che, proprio grazie alla partnership con Università straniere, permettono di istituire un percorso didattico che si struttura sotto forma di un programma integrato di studio da svolgersi anche all’estero. In Unimore i corsi di studio con una forte connotazione internazionale, che offrono la possibilità di acquisire un doppio titolo con Atenei stranieri. Sono 7: di cui 4 corsi di laurea triennali e 3 corsi di laurea magistrale. Nel complesso, gli studenti e le studentesse iscritti a questi Corsi di Studio sono 3.326. L’Ateneo, inoltre, è già fortemente impegnato nel potenziamento dell’offerta formativa relativa ai corsi internazionali, attraverso varie azioni che si propone di consolidare e razionalizzare. Già nell’Anno Accademico 2019-2020, il Miur ha valutato come internazionali 10 corsi di studio di Unimore, di cui 7 corsi di laurea magistrale in lingua inglese e 3 a mobilità strutturata, ovvero corsi in cui almeno il 20% degli iscritti ha acquisito almeno 12 CFU all’estero. La collaborazione con istituzioni straniere sta riguardando nell’ultimo periodo anche i corsi di dottorato di ricerca che, non essendo legati a vincoli normativi sull’offerta formativa, presentano maggiore flessibilità d’attivazione di percorsi internazionali. In questo senso, anche presso il nostro Ateneo sono stati istituiti 5 corsi di dottorato con il sistema della cotutela con Università straniere. Attraverso tale sistema, i dottorandi e le dottorande sono iscritti in due università di due Paesi diversi e, analogamente a quanto avviene per i corsi di studio, hanno la possibilità di ottenere un titolo riconosciuto da entrambi i Paesi. Il dottorando/la dottoranda in cotutela è seguito da due relatori di tesi o tutor, uno per ciascun ateneo, e frequenta alternativamente le due istituzioni di appartenenza. L’obiettivo principale di Unimore nel medio termine è la crescita dei dottorandi e delle dottorande che trascorrono un congruo periodo all’estero, la cui realizzazione non può prescindere dall’attivazione di politiche di incentivazione e cofinanziamento degli studenti con borse integrative o altre forme di supporto che rendano più competitivo il trattamento economico dei dottorandi e delle dottorande.

I corsi di studio di Unimore che prevendono il rilascio del doppio titolo

Corsi di laurea in Lingue e Culture europee( doppio titolo con l’Ateneo di Paris Nanterre – Francia); Corso di laurea in Economia e Marketing internazionale( doppio titolo con l’Universitè d’Angers – Francia, l’Universitat Jaume I – Spagna o la University of Applied Sciences di Augsburg – Germania); Corso di laurea inEconomia e Finanza ( doppio titolo con l’Universitè d’Angers – Francia); Corso di laurea ad orientamento professionale in Costruzioni e gestione del territorio (doppio titolo con l’Università di San Marino – San Marino); Corso di laurea magistrale International Management ( doppio titolo con University of Applied Sciences Bochum – Germania); Corso di laurea magistrale in Electronics engineering ( doppio titolo con la Universitade Tecnològica Federal Paranà – Brasile). Corso di laurea magistrale in Physics(doppio titolo con la University of Radboud – Olanda)

I Corsi di dottorato di Unimore che prevendono il rilascio del doppio titolo

Dottorato di ricerca in Ingegneria industriale e del territorio ( doppio titolo con la Fuzhou University – China o la Federal University of Technology – Paranà – Brasile); Dottorato di ricerca in Industrial Innovation Technology(doppio titolo con la University of Vicosa – Brasile); Dottorato di ricerca in Clinical and Experimental Medicine(doppio titolo con la Universitè d’ Angersv – Francia); Dottorato di ricerca in M3ES(doppio titolo con l’Universitè de Lille – Francia); Dottorato di ricerca in Information and Communication Technologies(doppio titolo con la University of Nottingham – Regno Unito o la Technische Universitat Wien – Austria)

