Calcio a 5: Modena Cavezzo Futsal batte la capolista Mestre e si avvicina alla vetta

di Simone Guandalini

CAVEZZO – Al ritorno in campo dopo un mese dall’ultima gara giocata (il pareggio 4-4 contro Pistoia dello scorso 18 dicembre), Modena Cavezzo Futsal ottiene un importantissimo e largo successo casalingo contro la capolista del Girone B di Serie A2, Mestre. La formazione modenese si impone con un netto 8-3 nel recupero della dodicesima giornata, gara che non si era disputata lo scorso 8 gennaio a causa di alcune positività al Coronavirus riscontrate nel gruppo-squadra del Modena Cavezzo Futsal. I gialloblu passano in vantaggio con Pires, poi, dopo il pari degli ospiti, chiudono il primo tempo in vantaggio 4-1 grazie alle reti di Dudu Costa, ancora Pires e Guerra. Nella ripresa, il solito Pires e un’altra rete di Dudu Costa portano il punteggio sul 6-1, prima che gli ospiti accorcino sul 6-3. Tocca poi a Latino e a Pires, che firma il poker personale, segnare le reti che valgono il definitivo 8-3 per la formazione modenese, che sale al terzo posto in classifica, in coabitazione con Sampdoria Futsal a quota 22 punti, a -4 e -5 da Pistoia e Mestre, che occupano i primi due posti, ma hanno disputato una gara in più rispetto a Modena Cavezzo Futsal, che dovrà recuperare la gara contro C.U.S. Ancona il prossimo 2 febbraio. La formazione gialloblù si è, inoltre, qualificata per le Final Four di Coppa Italia.

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, classifica:

Campello Motors CDM (Mestre) 27

CS Gisinti Pistoia 26

Modena Cavezzo Futsal 22*

Sampdoria Futsal 22*

Città di Massa C5 21

Futsal Villorba 14

Lenzi Automobili Prato 14

VIS Gubbio 10

Fenice Venezia Mestre 10

Sporting Altamarca Futsal 7*

Buldog Lucrezia 7*

C.U.S. Ancona 3**

*una partita in meno

**due partite in meno

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017