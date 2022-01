Calcio, dilettanti: la ripartenza dei campionati dalla Promozione alla Terza Categoria slitta al 13 febbraio

di Simone Guandalini

Il Covid ferma nuovamente il calcio dilettantistico dell’Emilia-Romagna. A causa dell’impennata dei contagi verificatasi in corrispondenza delle festività natalizie, infatti, come era chiaro ormai da alcuni giorni, il Crer (Comitato Regionale Emilia-Romagna) ha diffuso attraverso un comunicato stampa la decisione di rinviare la ripartenza, dopo la pausa natalizia, dei campionati di Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria al prossimo 13 febbraio. Fermi, oltre a questi campionati, anche quelli giovanili sia maschili che femminili. Probabile, inoltre, si legge sulla stampa locale, uno slittamento della ripartenza anche per quanto riguarda il campionato di Eccellenza, escluso momentaneamente da questo provvedimento in quanto “di interesse nazionale”.

Di seguito, alcuni passaggi del comunicato stampa diffuso dal Crer in cui viene annunciato lo slittamento dei campionati:

Il Consiglio direttivo del Crer dispone, in via cautelativa e precauzionale, lo slittamento esclusivamente delle gare dei campionati dilettanti e giovanili maschile e femminile, sia a livello regionale che provinciale, esclusi i Campionati Apicali (ECCELLENZA a 11 maschile e femminile, Calcio a 5 C1 maschile e Campionato Regionale C5 Femminile), in programma nei seguenti fine settimana, salvo provvedimenti specifici che saranno presi con apposito comunicato nella propria sezione di competenza:

• 05-06 gennaio 2022

• 08-09 gennaio 2022

• 15-16 gennaio 2022

• 22-23 gennaio 2022

• 29-30 gennaio 2022

• 05-06 febbraio 2022

I campionati riprenderanno il 12-13 febbraio 2022 con la normale calendarizzazione come riportata in seguito. Si specifica che tale slittamento non è riferito

– all’attività di allenamento e preparazione, che pertanto potrà continuare a svolgersi regolarmente come avvenuto fino ad oggi, nel rispetto dei protocolli federali e della normativa vigente;

– fino al 17 gennaio 2022, compreso, non sarà consentito lo svolgimento di gare amichevoli ufficiali né allenamenti congiunti e né la partecipazione a tornei giovanili anche se già autorizzati stante l’evidente rischio epidemiologico intercorrente;

– per quanto attiene ai tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali e/o dalle Società, la loro autorizzazione è sospesa fino al 17 gennaio 2021. Per tale data il Comitato regionale valuterà a fronte delle modifiche legislative in corso ed anche dell’andamento epidemiologico nazionale e regionale se far riprendere tali Autorizzazioni oppure sospenderle fino al 12-13/2/2022.

– L’attività delle Rappresentative Regionali e Provinciali è sospesa fino al 13.02.2022.

A seguito delle considerazioni e decisioni sopra riportate, il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale ha deliberato il differimento della data di inizio del girone di ritorno di alcuni Campionati e Tornei LND – SGS Regionali, che vengono qui sotto riportati salvo errori e/o omissioni:

• Campionato di Promozione (gironi A,B,C,D,E,F) Domenica 13 Febbraio 2022 3^ ritorno

• Campionato di Prima categoria (gironi A,B,C,D,E,F,G,H,I) Domenica 13 Febbraio 2022 3^ ritorno

• Campionato di Seconda categoria (girone A,B,C,D,G,H,I,L,M,N,O) Domenica 13 Febbraio 2022 1^ ritorno

• Campionato di Seconda categoria (girone E,F) Domenica 13 Febbraio 2022 3^ ritorno.

• Campionati di Terza Categoria Delegazioni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Ravenna, Sabato e Domenica 12-13 Febbraio 1^ ritorno;

• Campionato di Terza categoria Delegazione di Modena Sabato e Domenica 12-13 Febbraio 3^ Ritorno

• Campionato Under 19 Regionale Sabato 12 Febbraio 2022 1^ ritorno

• Campionati e Tornei Regionali Under 17 Élite (girone A,B,C) 13 Febbraio 2022 3^ ritorno

• Campionati Under 15 Élite (girone A- B-C) 13 Febbraio 2022 3^ ritorno

• Torneo Regionale Under 16 (girone A-B-C-D-E-F) 13 Febbraio 2022 3^ ritorno

• Campionato Under 18 (Gironi A-B-C) Sabato – Domenica 12-13 Febbraio 2022 3^ ritorno

• Campionato Under 17 Femminile Domenica 13 Febbraio 2022 2^ ritorno

• Campionato Under 15 Femminile (girone A – B) Domenica 13 Febbraio 2022 3^ ritorno

• Campionato Serie C2 calcio a cinque sabato 12 febbraio 2022 1^ ritorno recuperi: 5 febbraio 2022 (Erba – Dragons)

•Campionato Under 21 calcio a cinque domenica 13 febbraio 2022 1^ ritorno

•Campionato Under 19 calcio a cinque domenica 13 febbraio 2022 3^ ritorno

•Campionato Under 17 calcio a cinque domenica 13 febbraio 2022 1^ ritorno

•Campionato Under 15 calcio a cinque domenica 13 febbraio 2022 1^ ritorno

•Campionato Serie D calcio a cinque sabato 12 febbraio 2022 1^ ritorno

•Campionato Juniores Under 19 Femminile Sabato 12 Febbraio 2022 1^ ritorno

•Campionato Under 17 Femminile Domenica 13 Febbraio 2022 2^ ritorno

•Campionato Under 15 Femminile (girone A – B) Domenica 13 Febbraio 2022 3^ ritorno

•Torneo Under 14 pro Domenica 13 Febbraio 2022 3^ ritorno

•Torneo Under 13 pro (girone A,B) Domenica 13 Febbraio 2022 6^ ritorno

Restano, invece, confermate le seguenti manifestazioni:

– Coppa Italia Dilettanti categoria Eccellenza – Promozione

– Coppa Italia Calcio a 5 Serie C1

– Coppa Italia Calcio a 5 Femminile