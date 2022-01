Calcio, Eccellenza: Modenese ko contro il Nibbiano nella prima gara del 2022

Inizia con una sconfitta il 2022 della Modenese che va ko sul campo del Nibbiano & Valtidone nella gara valida per la diciottesima giornata del Girone A di Eccellenza. Partita dalle tante emozioni con una Modenese, a tratti, totalmente padrona del gioco. Prima occasione subito sui piedi di Falanelli che tenta di sorprendere il portiere avversario con un pallonetto dalla trequarti, ma la palla termina fuori di poco. Gara che si sblocca al 12’ con Falanelli che trasforma un rigore che lui stesso si era procurato. Diverse chance ancora per gli ospiti con Malverti, Saetti Baraldi e Serroukh, che colpisce anche un palo. Al 34’, però, arriva la doccia fredda per i gialloblù, con Minasola che trova il pareggio con un calcio di punizione da posizione defilata che si infila direttamente sul secondo palo. Nella ripresa, riparte subito forte la squadra di mister Fontana, ma le conclusioni di Falanelli e Serroukh non creano pericoli agli avversari. Al 55’ il Nibbiano sfiora il vantaggio e sul ribaltamento di fronte punizione per la Modenese che viene deviata in corner da Ghezzi. Ancora la sfortuna ferma la Modenese con un tiro di Serroukh che si infrange sulla traversa. Al 92’ arriva la beffa per i modenesi, con Minasola che raccoglie un pallone in area di rigore, mette a segno la doppietta personale e regala ai suoi la vittoria.

TABELLINO:



NIBBIANO & VALTIDONE-MODENESE 2-1



Reti: 12’ rig. Falanelli, 34’ Minasola, 92’ Minasola

Nibbiano: Ghezzi, Castellana, Bernazzani, Montagnari, Facchini, Ceccarelli, Minasola, Amore, Equo, Sarzi Maddidini, Maione. A disposizione: Luppi, Boccenti, Barba, Donarini, Facciolla, Gjini, Cacia, Lessa Locko. All. Favalesi

Modenese: Iattoni, Lo Bello, Posponi, Alicchi, Caracci, Saetti Baraldi, Serroukh, Malverti, Costa, Falanelli, Pilia. All. Fontana

Arbitro: Sig. Frigo di Parma

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017