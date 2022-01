Concordia, si allontana dopo aver investito un ciclista: rintracciato e denunciato

CONCORDIA – Si trova attualmente in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Baggiovara un’anziano ciclista (76 anni), investito due volte nel giro di pochi minuti in via per San Possidonio, a Concordia. Il drammatico incidente è avvenuto nei giorni scorsi, quando – si legge sulla stampa locale – l’uomo è stato investito da una prima auto, il cui autista, inizialmente sceso per recarsi sul punto dell’impatto, si sarebbe, poi, allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. Successivamente, il ciclista, già a terra, sarebbe stato colpito anche da una seconda auto, il cui autista, pare abbagliato dal sole, non aveva visto l’uomo a terra. In questa circostanza, però, l’autista della seconda vettura ha allertato i soccorsi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la Polizia Locale Area Nord, che, nei giorni successivi all’incidente, è riuscita a rintracciare l’autista del primo mezzo, denunciandolo per omissione di soccorso, oltre che per lesioni. Denuncia, quest’ultima, che ha riguardato anche il secondo autista.

