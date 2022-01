Covid, nel modenese più di 26mila over 50 ancora non vaccinati

MODENA – Sono ancora oltre 26mila, per la precisione 26.654, i cittadini over 50 in provincia di Modena che non si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid, nonostante l’obbligo introdotto dal Governo. Si tratta – ha spiegato il direttore generale dell’Ausl di Modena, Antonio Brambilla – dell’8% dei cittadini modenesi compresi in questa fascia d’età. L’obbligo deciso dal Governo sembra, comunque, aver provocato una leggera spinta verso le prime dosi, non sufficiente, però, per ridurre in maniera significativa la platea di over 50 non vaccinati: nel momento in cui l’obbligo è stato annunciato (lo scorso 5 gennaio), infatti, erano circa 30mila coloro che, in questa fascia di età, non si erano sottoposti alla vaccinazione. Nel giro di meno di tre settimane, dunque, sono state più di 3mila le prime dosi inoculate. In particolare – continua Brambilla – sono state le persone di età più avanzata a scegliere di sottoporsi alla vaccinazione, mentre la fascia di età più renitente alla somministrazione sembra essere quella 50-59 anni.

