Domenica 23 gennaio torna il “Concerto della Memoria e del Dialogo”

MODENA – La quattordicesima edizione del “Concerto della Memoria e del Dialogo” torna domenica 3 gennaio al teatro Comunale “Pavarotti-Freni” di Modena dopo la sospensione di un anno a causa del Covid. Il termine Dialogo, affiancato anni fa dagli Amici della Musica di Modena all’istituzionale Memoria, spiega l’associazione Amici della Musica – rappresenta il desiderio di raggiungere, con i contenuti proposti, ogni risvolto della democrazia e della convivenza civile. Per questo, nei Concerti della Memoria e del Dialogo, viene ricordata la Shoah – supremo laboratorio di violenza e disumanità – e, allo stesso tempo, si continua a riflettere sui comportamenti odierni considerati innocui o veniali, prime avvisaglie di un virus che alimenta e diffonde il contagio.

Il programma del Concerto, oltre al valore artistico delle musiche e degli esecutori, contiene un riferimento al campo di concentramento di Theresienstadt, nel quale transitarono Pavel Haas e tanti altri artisti prima di essere uccisi ad Auschwitz; per poi attraversare l’opprimente e violenta opera di censura che Šostakovič e altri compositori sovietici dovettero subire dal potere politico.

Questo il programma:

Mario Castelnuovo – Tedesco (1895-1968): Trio d’archi Op.147 (1950) – Trascr. per orchestra di Fabio Sperandio.

Allegretto grazioso

Nenia – Molto Moderato

Vivace (Ritmico e balzante)

Pavel Haas (1899-1944): Studio per orchestra d’archi (1943)

Dmitri Šostakovič (1906-1975): Concerto per pianoforte, tromba e orchestra d’archi n.1 (1933)

Allegretto

Lento

Moderato

Allegro con brio

Ensemble Zipangu

Maurizio Baglini – pianoforte

Alberto Brini – tromba

Fabio Sperandio – direttore

Interventi di:

Roberto Franchini – giornalista e scrittore

Giuliano Albarani – presidente della Fondazione San Carlo

Il Concerto della Memoria e del Dialogo, in programma domenica 23 gennaio alle 17:30 al Teatro Comunale “Pavarotti-Freni”, inaugurerà la stagione concertistica degli Amici della Musica di Modena: da gennaio a dicembre sono previsti più di 30 appuntamenti articolati tra Modena e sei comuni della provincia (Castelnuovo Rangone, Nonantola, San Cesario sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola), più numerose altre occasioni di approfondimento e riflessione (presentazioni di libri, lezioni, lezioni-concerto).

Una programmazione ricca resa possibile grazie al sostegno della Fondazione di Modena, della Regione Emilia-Romagna, il contributo di BPER Banca ed il supporto dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Modena, Nonantola, San Cesario sul Panaro, Soliera, Spilamberto e Vignola, alle quote sociali degli iscritti e al lavoro dei volontari.

Per prudenza, e per poter regolare la programmazione in base alla situazione sanitaria generale, sono stati per il momento ufficializzati i primi 10 appuntamenti della rassegna Concerti d’Oggi, che si terranno tutti a Modena tra gennaio e marzo e avranno luogo (con l’eccezione del Concerto della Memoria e del Dialogo) nella suggestiva location dell’Hangar Rosso Tiepido, in via Emilia Est 1420/2.

I Concerti d’Oggi abbracciano musiche di ogni epoca con uno sguardo e un approccio “contemporanei”, alternando incontri con il grande repertorio a programmi di ricerca e progetti che vedono fondersi musica, recitazione e arti visive.

Tre sono gli appuntamenti di impianto “tradizionale”: domenica 30 gennaio alle 17 Mauro Loguercio e Emanuela Piemonti proporranno la Nona Sinfonia di Beethoven nella efficace e rara trascrizione per violino e pianoforte realizzata dal compositore tardoromantico Hans Sitt; domenica 20 marzo alle 17 il giovanissimo Quartetto Amai (recente vincitore del Concorso “Pietro Marzani” indetto dalla Filarmonica di Rovereto) si cimenterà in brani di Beethoven e Prokofiev, mentre sabato 26 marzo alle 20,30 il duo pianistico Schiavo-Marchegiani proporrà un programma brillante e impegnativo con musiche di Bach, Mozart, Schubert, Rossini e Brahms.

La musica d’oggi sarà presente con due recital pianistici: domenica 6 febbraio alle 17 torna in stagione AdM Fabrizio Ottaviucci, uno dei grandi nomi della scena musicale europea, con un programma interamente dedicato alle Sonate e Interludi di John Cage per pianoforte preparato; domenica 20 febbraio alle 17 invece sarà di scena Erik Bertsch, pianista italiano di origini olandesi, che stimolerà il pubblico mettendo a confronto l’Ottocento di Liszt e

Brahms con alcune pagine del compositore inglese contemporaneo George Benjamin.

Sempre alla musica del Novecento e “contemporanea” è dedicato il concerto del soprano Maria Eleonora Caminada e del pianista Leonardo De Marchi (sabato 12 marzo alle 20,30), che presenteranno un repertorio molto sofisticato con brani di Castelnuovo-Tedesco, Giorgio Colombo Taccani, Lennox Berkeley e un pezzo di Federico Gardella in prima esecuzione italiana.

La commistione e l’interazione tra musica e parola caratterizzano invece i tre concerti che completano questa prima parte di stagione: sabato 12 febbraio alle 20,30 torna Voci d’Amore, una delle produzioni AdM che, dal debutto nel 2019, ha incontrato enorme successo in prestigiose rassegne in tutta Italia: ideata da Claudio Rastelli, autore anche di alcune musiche originali, vedrà la presenza dell’attrice Diana Höbel (che ha realizzato la drammaturgia) e del pianista Federico Nicoletta. Domenica 27 febbraio alle 17 andrà in scena “Dalla Viva Voce – Storie dal carcere”, su testo di Amedeo Savoia, che ha raccolto alcune testimonianze di detenuti del carcere di Trento che hanno trovato la voglia e il coraggio di raccontare e scrivere frammenti della loro vita; le musiche di Bartók, Pärt, Straffelini e Marzocchi saranno eseguite dal pianista Nicola Straffelini, con l’ausilio delle proiezioni grafiche a cura di Mauro Savoia.

Grandi interpreti sul palcoscenico anche sabato 5 marzo alle 20,30 per lo spettacolo Bogdanoviana: un duo di musicisti di assoluto rilievo (il pianista Andrea Rebaudengo e il percussionista Simone Beneventi) e la voce recitante del collettivo di scrittori Wu Ming faranno riscoprire la carismatica figura di Aleksandr Aleksandrovič Malinovskij, conosciuto come Bogdanov; personaggio straordinario che fu politico, filosofo, economista, scrittore nonché medico, ma pure spirito ribelle e innovatore, marxista eretico.

Tutti gli appuntamenti della rassegna Concerti d’Oggi hanno ingressi a prezzi contenuti: 10 € per il biglietto intero, 5 € per quello ridotto (Soci AdM sottoscrittori), mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente a tutti i concerti della stagione AdM: i programmi dettagliati dei singoli appuntamenti sono disponibili sul sito www.amicidellamusicamodena.it.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017