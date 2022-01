Incidente a Cavezzo, non rispetta lo stop e colpisce un’utilitaria

CAVEZZO- Incidente a Cavezzo, venerdì 14 gennaio, all’intersezione tra via Di Vittorio, via Da Vinci e via Volturno.

E’ sucesso intorno alle 8: una Peugeot 5800 non ha rispettato lo stop e si è scontratata contro un’utilitaria, una Opel Agila, guidata da un 70enne cavezzese.

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dagli agenti della polizia locale di Cavezzo grazie ai filmati delle telecamere.

La donna al volante della Peugeot è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Baggiovara per le ferite riportate.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017