Lutto a Mirandola per la scomparsa dell’imprenditore Andrea Gambuzzi

MIRANDOLA – Lutto a Mirandola per la prematura scomparsa, all’età di 56 anni, di Andrea Gambuzzi, imprenditore che, insieme al fratello, era titolare della Lyo Italia, con sede a Fontanellato, in provincia di Parma. Gambuzzi – si legge sulla “Gazzetta di Modena” – è stato trovato senza vita nella propria abitazione da parte dei suoi familiari, probabilmente – secondo le prime ipotesi riportate dalla stampa locale – a causa di un malore improvviso, anche se per fare chiarezza sulle cause del decesso sarà necessario attendere l’esecuzione dell’autopsia. Soltanto a quel punto sarà possibile fissare la data dei funerali.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017