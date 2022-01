Mirandola, Lugli (FdI): “L’automedica va ripristinata”

MIRANDOLA – Attraverso un comunicato stampa, Marian Lugli, consigliere comunale di Mirandola di Fratelli d’Italia, interviene sul tema automedica all’ospedale Santa Maria Bianca:

L’automedica a Mirandola va ripristinata, per 80.000 cittadini. L’automedica di emergenza a Mirandola non è un’auto-infermieristica, è una evidente riduzione di un servizio fondamentale che non può essere sacrificato, nemmeno parzialmente, ovvero nelle ore serali e notturne, dalle 20 alle 8, nemmeno in nome di una riorganizzazione dell’ospedale.

Perché a Mirandola ormai abbiamo imparato purtroppo fin troppo bene che riorganizzazione e ristrutturazione fanno sempre rima con riduzione di servizi, prestazioni, posti letto. Per questo, dalla Regione, all’Unione dei Comuni, al Comune di Mirandola Fratelli d’Italia si è mossa con specifiche interrogazioni per intervenire sull’Ausl di Modena con una richiesta ed un messaggio chiaro: il presidio con automedica nel servizio di emergenza-urgenza all’ospedale di Mirandola va ripristinato per le intere 24 ore.

Un servizio importante non solo per Mirandola ma per tutto il territorio dell’Area Nord. Non possiamo accettare che gli 89.000 cittadini

dell’Area Nord della provincia vengano lasciati scoperti ogni giorno dalle ore 20 fino alla mattina seguente. Ma la nostra preoccupazione, visti i precedenti, si estende oltre.

Gli smantellamenti degli ospedali della provincia che abbiamo visto attuare a Finale Emilia, ma anche a Castelfranco Emilia, hanno nella perdita di funzionalità e nella riduzione delle attività dei Pronto Soccorso, un punto fondamentale. Vorremmo sbagliarci nel pensare che nella dannosa logica del Pal che nel 2011 ha declassato l’ospedale di Mirandola, ponendolo in ruolo subalterno rispetto a Carpi, per il Santa Maria Bianca sia programma la stessa sorte.

Togliere servizi in un ospedale di provincia ma centrale ed importante come quello di Mirandola significa innestare un circolo pericoloso: meno attività, meno importanza nella rete provinciale e presupposto per l’Ausl per procedere a chiusure e ulteriori tagli. Ovviamente non vogliamo che questo accada e continueremo a batterci perché ciò non accada”.