Obbligo vaccinale per over 50 e Green Pass rafforzato al lavoro, il calendario dell’entrata in vigore delle nuove norme

Lo scorso 5 gennaio il Governo ha approvato, dopo un lungo Consiglio dei ministri, il decreto contenete le nuove norme che puntano a rallentare la diffusione del Coronavirus in Italia. Ma quando entreranno in vigore le nuove norme, in particolare quelle relative all’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid per gli over 50 e al Green Pass rafforzato (ottenibile solo con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid) nei luoghi di lavoro per la stessa categoria?

Obbligo vaccinale per gli over 50

L’obbligo di vaccino anti-Covid per gli over 50 – si legge sul sito dell’Ansa – sarà valido fin da subito, poiché le norme che lo prevedono entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale, ed è attualmente previsto fino al 15 giugno 2022. Tuttavia, la sanzione da 100 euro una tantum per gli over 50 che violino l’obbligo vaccinale partirà dal 1° febbraio 2022. La sanzione – spiega l’Ansa – sarà inviata dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

Green Pass rafforzato

L’obbligo di Green Pass rafforzato (vaccinazione anti-Covid o guarigione dal Covid) per tutti i lavoratori (sia del settore pubblico che di quello privato) di almeno 50 anni (oltre che per i liberi professionisti over 50) scatterà, invece, dal 15 febbraio 2022. Da quella data, gli stessi saranno tenuti a possedere ed esibire il Green Pass rafforzato all’accesso al luogo di lavoro. Chi attualmente non è vaccinato dovrà, quindi, effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio. Per i lavoratori soggetti all’obbligo di Green Pass rafforzato (over 50) è prevista, inoltre, una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo. I lavoratori ultra-cinquantenni che dal 15 febbraio 2022 saranno sprovvisti di Green Pass rafforzato al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

A partire da lunedì 10 gennaio, invece, entrerà in vigore l’estensione del Green Pass rafforzato previsto nel precedente decreto del Governo. In particolare, il Super Green Pass sarà necessario da quella data anche per: trasporti pubblici (sia locali che a lunga percorrenza), servizi di ristorazione anche all’aperto, alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, sagre, fiere, congressi, impianti di risalita, palestre, piscine, sport di squadra, centri benessere (anche all’aperto), centri culturali.

Green Pass base

In base all’ultimo decreto del Governo, inoltre, a partire dal 20 gennaio sarà obbligatorio possedere il Green Pass base (ottenibile tramite vaccinazione, guarigione dal virus o tampone negativo entro 72 ore prima se molecolare o entro 48 ore prima se antigenico rapido) per accedere ad una serie di servizi alla persona, tra cui parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Scuole

Oggi, 7 gennaio, riaprono le scuole in diverse regioni d’Italia (ad esclusione di alcune, dove riapriranno lunedì 10 gennaio). In base alle norme dell’ultimo decreto, nelle scuole dell’infanzia maestri e maestre dovranno indossare le mascherine Ffp2. Nuove regole anche per la quarantena delle classi dove vengano rilevati casi di positività al Coronavirus: alla scuola materna, in presenza di un positivo, scatta la sospensione dell’attività per 10 giorni, mentre alle elementari con un caso si applica l’autosorveglianza e con due si va in Dad. Alle medie e alle superiori, infine, con un caso, si continua ad andare a scuola in presenza e si applica l’autosorveglianza, con due chi è vaccinato con terza dose o chi ha ricevuto la seconda da meno di 4 mesi resta in classe, mentre i non vaccinati o vaccinati da più di 120 giorni vanno in Dad, e con tre casi tutta la classe va in Dad per 10 giorni.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017