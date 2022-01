San Felice, Ster non truffò sui contributi post terremoto: arriva l’assoluzione

SAN FELICE – Non c’è stata nessuna truffa ai danni dello Stato e nemmeno un illecito amministrativo da parte della società e, dunque, riporta la “Gazzetta di Modena”, le due figlie di Claudio Golinelli, fondatore dell’azienda Ster di San Felice, attiva nella produzione di prodotti alimentari, oltre ad un terzo membro del consiglio di amministrazione dell’azienda, sono state assolte “perchè il fatto non sussiste” nel processo relativo ai contributi assegnati all’impresa in seguito ai danni causati dal terremoto del 2012.

Il processo era nato sulla base del fatto che, tra i macchinari danneggiati dal sisma e per i quali è stato chiesto dalla Ster l’accesso ai contributi, l’accusa riteneva che ne fosse stato inserito anche uno ormai usurato e che non veniva più utilizzato dall’azienda nelle proprie attività, che, dunque, non sarebbe potuto essere compreso tra i beni rimborsabili con i contributi pubblici. Ipotesi che è, poi, stata smentita nel corso del processo: per questo è arrivata l’assoluzione con formula piena.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017