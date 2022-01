San Possidonio, finisce fuori strada e si schianta contro una recinzione

SAN POSSIDONIO- Incidente stradale mercoledì 12 gennaio- intorno alle 19.30- a San Possidonio: in via Matteotti, località Bellaria.

Per cause ancora da accertare, un trentenne al volante di una station wagon ha improvvisamente perso il controllo dell’auto: impattando le protezioni in metallo della pista ciclabile- distruggendone quattro- per poi schiantarsi contro la recinzione di una abitazione.

Il veicolo è andato completamente distrutto nell’impatto. Illeso ivece, fortunatamente, il conducente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale Area Nord e una ditta specializzata per la pulizia della strada, invasa dai detriti, e la rimozione delle protezioni danneggiate.

