Calcio a 5: Modena Cavezzo Futsal vince il recupero contro Ancona

Importante successo per Modena Cavezzo Futsal nel recupero della tredicesima giornata del Girone B di Serie A2, disputatosi nella serata di ieri, 2 febbraio: gli uomini di mister Checa, infatti, superano per 5-3, in trasferta, Ancona, fanalino di coda del girone e salgono a quota 26 punti in classifica, rifacendosi immediatamente dopo il rocambolesco pareggio subito negli ultimi istanti di gara contro la Buldog Lucrezia. Modena Cavezzo Futsal subito avanti 2-0, grazie alle reti di Barbieri e Liberti, poi Ancona accorcia le distanze. Nel secondo tempo, però, i gialloblù allungano nuovamente, portandosi sul 4-1 con i gol di Lari e Liberti, che firma la doppietta personale. Ancona prova la rimonta, che si ferma, però, sul 4-3, quindi la seconda rete di Barbieri chiude il match sul risultato finale di 5-3 in favore degli ospiti.

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, risultati recuperi giornata 13:

C.U.S. Ancona – Modena Cavezzo Futsal 3-5

Sporting Altamarca Futsal – Sampdoria Futsal 2-2

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, classifica:

Mestre 31

CS Gisinti Pistoia 27*

Città di Massa C5 27

Modena Cavezzo Futsal 26*

Sampdoria Futsal 24*

Futsal Villorba 17

Lenzi Automobili Prato 14*

VIS Gubbio 13*

Fenice Venezia Mestre 11*

Buldog Lucrezia 11

Sporting Altamarca Futsal 8**

C.U.S. Ancona 3

*una partita in meno

**due partite in meno

