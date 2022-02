Calcio a 5, per Modena Cavezzo Futsal scontro diretto contro Città di Massa

CAVEZZO – Dopo il successo per 5-3 contro Ancona nel recupero della tredicesima giornata del Girone B di Serie A2, Modena Cavezzo Futsal torna in campo per la sedicesima giornata di campionato domani pomeriggio (5 febbraio), per lo scontro diretto contro Città di Massa, che occupa la terza posizione in classifica a +1 sui gialloblù quarti. L’appuntamento è alle ore 16 al Palazzetto dello sport di Cavezzo. Per quanto riguarda i biglietti, è obbligatoria la prenotazione tramite whatsapp al numero 351 8028526, poiché la capienza da rispettare è del 35% dei posti totali. Inoltre, sarà necessario indossare la mascherina FFP2. E’ possibile seguire la gara anche live sul canale Twitch di Modena Cavezzo Futsal.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017