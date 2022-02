Calcio, Eccellenza: il San Felice torna in campo contro la capolista Corticella

di Simone Guandalini

A un mese e mezzo di distanza dal 19 dicembre, data dall’ultima gara giocata, e vinta per 4-0 sul campo della Copparese grazie al poker di Veratti, torna in campo domenica 6 febbraio il San Felice, per la ripresa del Girone B di Eccellenza dopo il lungo stop dovuto al brusco aumento dei contagi da Coronavirus delle ultime settimane. Il ritorno in campo per gli uomini di mister Rossi non sarà certo dei più agevoli: i giallorossi, che avevano chiuso il 2021 in crescendo, con due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro gare, che li avevano portati, dopo un inizio di stagione complicato, al decimo posto, a soli 3 punti dalla salvezza diretta, saranno, infatti, impegnati sul campo del Corticella capolista, che all’andata si impose con un netto 6-1 sul campo del San Felice.

Eccellenza, Girone B, calendario giornata 16 (domenica 6 febbraio, ore 14.30):

Anzolavino Calcio – Virtus Castelfranco

Castenaso Calcio – Vignolese 1907

Corticella – San Felice

Masi Torello Voghiera – Granamica

Medicina Fossatone – Copparese

S. Agostino – Castelvetro

Vadese Sole Luna – Argentana

Eccellenza, Girone B, classifica:

Corticella 33

Castenaso Calcio 30

Virtus Castelfranco 28

Medicina Fossatone 26

Masi Torello Voghiera 26

S. Agostino 26

Vignoese 1907 23

Granamica 23

Castelvetro 20

San Felice 17

Vadese Sole Luna 13

Anzolavino Calcio 12

Copparese 8

Argentana 3

