Calcio, Eccellenza: per il San Felice scontro diretto casalingo contro la Vadese Sole Luna

di Simone Guandalini

A una settimana di distanza dall’ottimo pareggio conquistato in inferiorità numerica contro la capolista Corticella (2-2), il San Felice torna in campo domani, domenica 13 febbraio, quando allo stadio “Bergamini” farà visita la Vadese Sole Luna per la gara valida per la diciassettesima giornata del Girone B di Eccellenza. Quello contro la formazione bolognese sarà un vero e proprio scontro diretto per il San Felice, che, dopo un inizio di stagione molto complicato, a causa anche dei numerosi infortuni e del Covid, è ora a soli due punti di distanza dalla salvezza diretta, rappresentata dai 20 punti del Castelvetro. La Vadese Sole Luna, reduce da un importante successo casalingo contro l’Argentana al rientro in campo dopo lo stop dovuto all’aumentare dei contagi da Coronavirus, si trova, infatti, a sole due lunghezze di distanza dagli uomini di mister Rossi e condivide con questi ultimi la necessità di fare punti per avvicinarsi al Castelvetro.

Eccellenza, Girone B, calendario giornata 17 (domenica 13 febbraio, ore 14.30):

Argentana – Castenaso Calcio

Castelvetro – Medicina Fossatone

Copparese – Masi Torello Voghiera

Granamica – Corticella

San Felice – Vadese Sole Luna

Vignolese 1907 – Anzolavino Calcio

Virtus Castelfranco – S. Agostino

Eccellenza, Girone B, classifica:

Corticella 34

Castenaso Calcio 33

Virtus Castelfranco 29

Medicina Fossatone 29

S. Agostino 29

Masi Torello Voghiera 26

Granamica 26

Vignolese 1907 23

Castelvetro Calcio 20

San Felice 18

Vadese Sole Luna 16

Anzolavino Calcio 13

Copparese 8

Argentana 3

