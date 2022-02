Calcio, Eccellenza: il San Felice ferma sul 2-2 la capolista Corticella

di Simone Guandalini

Riparte con un importante pareggio in casa della capolista il campionato del San Felice. Gli uomini di mister Rossi, tornati in campo, come tutto il Girone B di Eccellenza, dopo un mese e mezzo di stop dovuto alla pausa natalizia e allo stop dei campionati dilettantistici causato dal diffondersi del Coronaviru,s hanno fermato sul 2-2 il Corticella primo in classifica. A passare in vantaggio per primi sono stati i giallorossi, con una rete di Del Mastio, ma sul finire della prima frazione di gioco Oubakent, su rigore, ha riportato il risultato in parità. In avvio di ripresa, Corticella avanti con Negri, ma il San Felice non ci sta e trova il pareggio con il solito Veratti, autore di un poker di reti nell’ultima gara del 2021, vinta 4-0 contro la Copparese lo scorso 19 dicembre. Con il punto conquistato nella gara odierna, il San Felice sale a quota 18 in classifica, avvicinandosi alla salvezza diretta, grazie al contemporaneo ko del Castelvetro, ora distante solo due punti, sul campo del S. Agostino.

Eccellenza, Girone B, risultati giornata 15:

Anzolavino Calcio – Virtus Castelfranco 1-1

Castenaso Calcio – Vignolese 1907 3-1

Corticella – San Felice 2-2 (Del Mastio (S), rig. Oubakent (C), Negri (C), Veratti (S))

Masi Torello Voghiera – Granamica 0-1

Medicina Fossatone – Copparese 2-0

S. Agostino – Castelvetro 3-2

Vadese Sole Luna – Argentana 2-1

Eccellenza, Girone B, classifica:

Corticella 34

Castenaso Calcio 33

Virtus Castelfranco 29

Medicina Fossatone 29

S. Agostino 29

Masi Torello Voghiera 26

Granamica 26

Vignolese 1907 23

Castelvetro Calcio 20

San Felice 18

Vadese Sole Luna 16

Anzolavino Calcio 13

Copparese 8

Argentana 3

