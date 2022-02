Nonantola, camion esce di strada in via di Mezzo tra La Grande e Rami di Ravarino

NONANTOLA, RAVARINO – Questa mattina, un mezzo pesante è uscito dalla carreggiata in via di Mezzo, tra le frazioni di La Grande (Nonantola) e Rami (Ravarino). Ad informare dell’incidente, che non ha comportato gravi conseguenze per l’autista, la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara. La provincia di Modena rende noto che, per consentire le operazioni di rimozione del mezzo, che dureranno alcune ore, è stata disposta la chiusura della strada.

