Caro energia e imprese: il webinar gratuito di Cna

“Come CNA stiamo conducendo un’azione politico-sindacale per ottenere il massimo dei sostegni per le imprese che stanno vedendo seriamente compromessa una ripresa che dopo la pandemia è una necessità – commenta Giorgio Falanelli, amministratore delegato di ASQ, società del sistema CNA – Come organizzazione radicata sul territorio che da più di dieci anni si occupa di energia, però, abbiamo anche la possibilità di offrire strumenti concreti e immediati per contrastare gli esorbitanti costi dell’energia”.

Giovedì 24 febbraio 2022, alle ore 18 in una videoconferenza, Cna parlerà di caro energia e di come le imprese, con un’azione coordinata tra costo e consumo, possono condurre in tempi rapidi a importanti risparmi.

“Insieme a Claudio Raffaeli, di ASQ Energia, e Gianluca Savigni, A. D. di L.S.T. S.r.l., mostreremo come intervenire sulla caro bolletta e come ridurre i consumi senza variare le abitudini. Marianna Segreto, di ENEA – LAERTE Bologna, invece, presenterà un quadro degli incentivi che facilitano gli interventi di efficienza energetica accelerando il ritorno dell’investimento”- spiega Falanelli.

La partecipazione al webinar è gratuita ed è possiblile effettuare l’iscrizione sul sito Cna Modena.