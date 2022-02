Concordia, Casa della salute: open day vaccinale per la fascia 5-11 anni

CONCORDIA- E’ previsto per sabato 12 febbraio- alla Casa della salute di Concordia, in via Dante 13/15- l’open day vaccinale per i bimbi dai 5 agli 11 anni che devono fare la prima dose del vaccino anti- Covid: dalle 9 alle 12.30.

Per la fascia 12-19 anni sarà possibile la vaccinazione al punto vaccinale di Mirandola, sempre sabato 12 febbraio, dalle 11 alle 17.

