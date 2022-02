Finale Emilia, ritrovato il corpo di un uomo di 73 anni in via Fratelli Bonacatti

FINALE EMILIA – E’ stato ritrovato senza vita, nelle prime ore di questa mattina, nei pressi dell’imbocco della ciclabile in via Fratelli Bonacatti, a Finale Emilia, il corpo di un uomo di 73 anni. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto da un cittadino, che avrebbe immediatamente allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e diverse macchine dei Carabinieri. La presenza del corpo e delle forze dell’ordine ha attirato l’attenzione dei cittadini della zona. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, l’uomo sarebbe stato vittima di un malore: non è ancora stato possibile stabilire quando sia avvenuto il decesso e da quanto tempo il corpo si trovasse in strada.

