Fotografia, minicorso di “Camera obscura” al Photoclub Eyes di San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Proseguono, a San Felice, le attività didattiche dedicate alla fotografia: dopo il corso base, torna, dopo i 2 anni di fermo obbligato, il mini-corso dedicato alla fotografia analogica in bianco e nero, organizzato dal dipartimento Camera Oscura del Photoclub Eyes di San Felice.

Oltre alle basi storiche e teoriche della fotografia analogica e ai suoi strumenti principali, il corso insegnerà, attraverso vere e proprie sessioni in camera oscura, come trattare e sviluppare un negativo e come stampare su carta argentica con i sistemi basati sull’utilizzo di sostanze chimiche.

Si parte lunedì 21 febbraio con una serata introduttiva dove, attraverso la visione di immagini storiche, verranno affrontate alcune tecniche di ripresa peculiari della fotografia analogica facendo una panoramica delle fotocamere a pellicola che ancora sono in circolazione.

Il corso teorico vero e proprio si svilupperà poi in 2 lezioni: giovedì 24 febbraio e giovedì 3 marzo. Nella prima lezione i soci esperti del Photoclub Eyes esporranno le basi della fotografia in bianco e nero, dalle tecniche di scatto ai generi fotografici, fino alle pellicole e ai filtri utilizzabili.

Nella seconda serata si entrerà nello specifico trattando i materiali per lo sviluppo e la stampa, le sostanze chimiche necessarie, le eventuali tecniche di manipolazione della pellicola, le fasi dello sviluppo del negativo e della successiva stampa. A seguire, verranno concordate serate in cui, a piccoli gruppi, verranno messe in pratica le nozioni assimilate, imparando a sviluppare un negativo e a fare una stampa.

Tutte le serate iniziano alle ore 21 e si svolgono presso la sede del Photoclub Eyes in via Montessori 39 a San Felice sul Panaro; è possibile iscriversi al corso telefonando in fascia serale al 370/3003876 (Vanni Monelli) o scrivendo a posta@fotoincontri.net

Per accedere ai locali del Photoclub Eyes è obbligatorio il possesso del Green Pass rafforzato; per iscriversi al corso è invece necessario effettuare il tesseramento al circolo, se non si è già soci.

