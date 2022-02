Tenta furto ad un distributore automatico, 59enne arrestato

MODENA – La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 59 anni per il reato di tentato furto aggravato. Intorno alle ore 5.30 di domenica mattina, gli agenti sono intervenuti in via Gallucci, a Modena, a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di un uomo che stava cercando di forzare un distributore automatico di bevande e alimenti, di pertinenza di un esercizio commerciale.

I poliziotti, giunti sul posto nell’immediatezza, hanno sorpreso l’autore con un bastone di legno in mano già inserito nel vano adibito al prelievo della merce all’interno del distributore automatico, dove si trovavano 23 lattine di birra. Il distributore presentava segni di danneggiamento e forzatura. Il bastone di legno, di oltre un metro di lunghezza, è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale, emessa dal Questore di Modena nell’aprile 2019. Irregolare sul territorio nazionale, è stato anche denunciato per inosservanza delle norme sugli stranieri. La sua posizione di soggiorno è stata sottoposta al vaglio dell’Ufficio Immigrazione ai fini dell’espulsione.

