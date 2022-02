Hockey in line, giornata speciale per gli Scomed Bomporto

BOMPORTO- Giornata speciale per gli Scomed Bomporto domenica 6 febbraio. Divisi fra la loro Bomporto e l’Empoli il team bomportese ha infatti conseguito tre importanti vittorie su quattro incontri.

Se per i giovani Under 12 il risultato poteva sembrare scontato, considerato l’enorme divario tecnico nei confronti dei pari categoria di Piacenza, altrettanto non era per i meno giovani under 16: che gareggiavano contro un Empoli ai vertici della classifica .

Soddisfazione, quindi, sia per gli atleti che per i tecnici Willam Prandini e Gabriele Sala .

Questi i risultati della giornata

Under 12

Scomed Bomporto – Piacenza: 10 – 1 Per gli Scomed Bomporto goal di : 5 Allegretti , 3 Vecchi, Brontesi, Andreoli

Piacenza – Scomed Bomporto: 11- 2 Per i Scomed Bomporto goal di : 9 Allegretti , Andreoli , Brontesi

Under 16

Empoli – Scomed Bomporto 2-3 Per gli Scomed Bomporto goal di : Bergamini, Corazzari, Parmeggiani

Scomed Bomporto – Empoli 2- 3 Per gli Scomed Bomporto goal di : Bergamini , Tomasini

La formazione Scomed Bomporto Under 12 : Allegretti-Beltrami-Vergari G.-Vecchi-Gavioli-Raimondi Fr.-Lumia-Stefani-Andreoli-Bignami-Brontesi. Allenatore Prandini- Dirigente Allegretti

La Formazione Scomed Bomporto Under 16 : Corazzari E.-Bergamini A.-Tomasini-Corazzari R.-Rebecchi-Bergamini F.-Orru’-Musso-Idrizoski.

Allenatore Sala – Dirigente Bergamini M.

