Hockey in line: la serie C degli Scomed Bomporto gioca in casa

BOMPORTO- Le formazioni giovanili degli Scomed questo week end si prenderanno una pausa. Ma non la serie C: che sono stati proiettati, da inizio stagione, per la prima volta.

Questa giovanissima formazione- che partita dopo partita sta migliorando sia tecnicamente che per coesione interna e i cui atleti provengono e militano quasi esclusivamente nelle giovanili- si scontreranno in casa la forte formazione di San Benedetto del Tronto .

I bomportesi, le cui aspettative per questa stagione sono quelle di crearsi un bagaglio di esperienze da spendere per il futuro, daranno sicuramente il massimo per ottenere un risultato soddisfacente.

La formazione Scomed Bomporto Serie C : Mastria, Spatafora, Abdelmotti, Andreoli, Ballarin A., Ballarin G., Bergamini F., Idrizosky, Malara, Mirani, Melis, Montosi, Orrù, Tronconi, Zanella.

Allenatori: Bellotto, Bolazzo.

Nella foto : I Scomed Bomporto serie C

