Le tre big, il rigore sbagliato nel ’94 e la rinascita a Brescia: compie 55 anni Roberto Baggio

Per la classe espressa sul campo da calcio è stato certamente uno dei calciatori italiani più amati dai tifosi nel corso del tempo. Lo stesso rapporto non c’è spesso stato tra lui e i suoi allenatori, con cui, da Lippi ad Trapattoni, passando per Sacchi e Capello, più volte, sia nei club che in nazionale, non si è trovato d’accordo. Stiamo parlando di Roberto Baggio: il Divin Codino, soprannome datogli per via della famosa acconciatura che lo contraddistingueva negli anni da giocatore, nato il 18 febbraio 1967, compie oggi 55 anni.

Baggio: le tre big italiane e il Pallone d’Oro

Tra i pochi giocatori ad avere militato in tutte e tre le “big” per antonomasia del calcio italiano, Milan, Juventus ed Inter, Baggio ha, paradossalmente vinto pochi trofei rispetto alle potenzialità di quelle squadre e alle sue qualità. Nel suo palmarès, infatti, figurano 2 campionati (vinti uno con la Juventus ed uno con il Milan), una Coppa Italia (vinta con la Juve) ed una Coppa Uefa (vinta con la Juve), oltre al Pallone d’Oro del 1993, che ne ha sancito l’indubbio valore anche a livello internazionale.

Il rigore sbagliato ai Mondiali del ’94 e il finale di carriera

Proprio a livello internazionale è maturata, però, la delusione più grande della carriera di Baggio, ovvero il rigore sbagliato nella finale dei Mondiali del 1994, disputatisi negli Stati Uniti, in cui proprio il Divin Codino, dopo un Mondiale fino a quel momento perfetto, fallì uno dei penalty che consegnarono la vittoria al Brasile. Tornando alle squadre di club, infine, dopo le esperienze con le big e gli infortuni alle ginocchia che condizionarono la sua carriera, Baggio rinacque negli ultimi anni giocati tra le fila del Brescia, dove militò tra il 2000 e il 2004, prima di ritirarsi definitivamente dal calcio giocato all’età di 37 anni.

