Lutto a Mirandola per la scomparsa dell’ex dipendente comunale Carla Campagnoli

MIRANDOLA – Lutto e commozione, a Mirandola, per la scomparsa, all’età di 67 anni, di Carla Campagnoli, a lungo dipendente comunale e, per questo, molto conosciuta e stimata in città. La causa del decesso sarebbe da attribuire ad un malore: i funerali si svolgeranno lunedì 21 febbraio, alle ore 11, al Terracielo. L’Amministrazione comunale di Mirandola esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Carla Campagnoli:

“E’ con grande commozione che l’Amministrazione Comunale e tutti i colleghi si stringono al dolore della famiglia per l’improvvisa e prematura scomparsa di Carla. Il ricordo del suo spirito solare e del suo brio vivace restano nella memoria di tutti coloro che l’hanno conosciuta”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017