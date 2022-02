Mirandola, l’8 e il 9 febbraio circolazione sospesa in via Leopardi per smontaggio gru

MIRANDOLA – L’Amministrazione comunale di Mirandola informa che in via Leopardi, da martedì 8 a mercoledì 9 febbraio 2022, dalle ore 7 alle ore 18, è prevista l’interruzione della circolazione nel tratto compreso tra il civico n. 8 e l’intersezione con via Statale Sud per consentire le operazioni di smontaggio di una gru. Per garantire l’accesso ai residenti e alle persone dirette alle attività commerciali di via Leopardi l’accesso sarà da viale Liberta e la strada sarà a doppio senso. Quindi, su tutto il tratto di via Leopardi non occupato dal cantiere sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017