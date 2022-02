Mirandola, ritrovate due chiavi

MIRANDOLA – Nella giornata odierna, martedì 15 febbraio, sono state ritrovate a Mirandola due chiavi, visibili nelle immagini sottostanti, perse dai rispettivi proprietari. Chi riconoscesse le due chiavi in questione, può rivolgersi alla Polizia Locale di Mirandola per recuperarle, nella sede di via 2 maggio, 14.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017