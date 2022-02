Nonantola, lavori alla centrale termica del comparto San Francesco danneggiata dall’alluvione

NONANTOLA – Sono in corso, a Nonantola, i lavori alla centrale termica di cogenerazione del comparto San Francesco, colpita il 6 dicembre del 2020 duramente dalle acque alluvionali del Panaro. In particolare, all’interno della sala interrata si depositarono oltre 2 metri di fango e gli apparati furono irrimediabilmente danneggiati. Durante il 2021 sono stati eseguiti dei lavori “provvisori” per poter garantire il servizio di riscaldamento e raffrescamento al quartiere e alle attività commerciali collegate. Sempre nel corso dell’anno è stata assegnata la riprogettazione completa a uno dei più rinomati studi ingegneristici dell’intera provincia di Modena. Undici mesi dopo dalla rotta del Panaro, ha preso il via il cantiere del nuovo cogeneratore e il lavori dureranno circa 7 mesi. Il nuovo sistema, per il quale è previsto un investimento di circa 1.200.000 euro, sarà eco-sostenibile grazie a caldaie di ultima generazione e al nuovo impianto di produzione elettrica che consentirà di immettere nuovamente in rete l’energia prodotta dalla centrale.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017