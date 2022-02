Novi, luci spente al Polo Artistico Culturale contro il rincaro delle bollette

NOVI DI MODENA – Il Comune di Novi di Modena aderisce alla proposta di ANCI Emilia-Romagna. Nella giornata odierna, giovedì 10 febbraio, alle ore 20.00, le luci del PAC – Polo Artistico Culturale si spegneranno simbolicamente per mezz’ora. Una iniziativa per richiedere al Governo di intervenire sul rincaro delle bollette energetiche, diventato insostenibile per famiglie, imprese ed enti locali.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017