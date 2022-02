Ponte dell’Uccellino: dopo tanta attesa, è il giorno buono per far partire i lavori

SOLIERA- Finalmente partono i lavori a Ponte dell’Uccellino. O almeno, è arrivato il giorno buono, un lunedì di febbraio in cui non è prevista pioggia o neve, non troppo coperto, non troppo freddo, non troppo caldo. E’ il sindaco di Soliera, Roberto Solomita, a spiegare cosa sta accadendo al ponte sul fiume Secchia.

Finalmente la stagione permette la partenza dei lavori: un mese di lavori e poi il ponte sarà di nuovo percorribile. Nel frattempo si sta completando la progettazione della nuova infrastruttura, a breve la presenteremo.

I cantieri possono dunque partire dopo che il ponte è stato chiuso lo scorso novembre per consentire verifiche tecniche alla struttura che richiederanno, salvo maltempo, “circa una settimana”, veniva annunciato dalla Provincia.

PONTE DELL’UCCELLINO, CHIUSO DA NOVEMBRE

Da allora per raggiungere Modena i solieresi e i carpigiani si sono tutti imbottigliati verso ponte Alto. Sono passati i giorni, le settimane e i mesi e non si è saputo niente finché col finire dell’anno è stato confermato quel che tutti avevano capito, ovvero che il ponte sarebbe stato chiuso. Adesso almeno qualcosa si muove, Il ponte rimane chiuso, certo, e lo rimarrà almeno per un altro mese. Ma almeno i lavori iniziano e si spera finiscano presto per ridare alla Bassa il suo importante ponte sul Secchia.

I LAVORI

Dopo gli approfondimenti sulle saldature della struttura dei pannelli portanti del ponte bailey nella parte del corrente inferiore (sotto il piano viabile) è stato possibile definire tempi e costi dell’intervento di ripristino.

Al termine dei lavori il ponte potrà essere riaperto al traffico in via provvisoria, in attesa della nuova infrastruttura per la quale si sta definendo la progettazione. La necessità del ripristino è infatti emersa durante le verifiche per la progettazione del nuovo ponte tra Modena e Soliera avviate a fine novembre con la conseguente sospensione della circolazione, anche nei giorni festivi, su stradello Ponte Basso.

