Scuola e docenti precari: nuovo concorso pubblico “in cantiere”

MODENA- Sarà riservato ai docenti precari- esclusi dal bando straordinario- il nuovo concorso pubblico in arrivo nella scuola che porterà a nuove assunzioni negli istituti superiori.

Le cattedre messe al bando dal Ministero dell’Istruzione saranno quelle rimaste vacanti dopo le assunzioni dei docenti risultati vincitori dei concorsi ordinari nella scuola secondaria e dell’ultimo concorso straordinario. Proprio per questo motivo gli aspiranti docenti potranno candidarsi per una sola regione e per un’unica classe di concorso.

Il Ministero dell’Istruzione ha già predisposto la bozza del decreto e sarebbe pronto ad avviare la nuova selezione.

Concorso pubblico: quali sono i requisiti

L’aver svolto almeno tre anni di servizio è il requisito fodamentale per partecipare al concorso: anche non consecutivi ma a partire dall’anno scolastico 2016-1017.

Secondo le prime indiscrezioni però, almeno uno dei tre anni deve essere stato svolto nella classe di concorso per la quale ci si candida.

Per essere valido l’anno di servizio dell’aspirante docente deve comprendere almeno 180 giorni di supplenza o, in alternativa, deve essere stato svolto dal 1 febbraio alla fine degli scrutini. La supplenza svolta nel sostegno senza specializzazione, inoltre, verrà considerata valida per partecipare al nuovo concorso straordinario ai fini della classe di concorso prescelta.

La scadenza per candiarsi al bando di concorso

La scadenza per candidarsi alle selezioni straordinarie sarà fissata entro il 20esimo giorno dall’uscita del bando.

Tutti i candidati potranno partecipare alle prove con riserva, in attesa dell’accertamento dei requisiti al bando.

Concorso: le prove

Il bando del concorso straordinario dei docenti precari per le scuole superiori dovrebbe prevedere una sola prova che sarà orale. La prova avrà una durata limite di mezz’ora e il candidato verrà esaminato anche nella conoscenza della lingua inglese (che dovrà avere almeno un livello B2).

Sarà la commissione a scegliere una delle tracce per il colloquio. Per quanto riguarda le lingue straniere (classi di concorso A 24, A 25 e B02) si svolgeranno nella lingua per la quale il candidato ha presentato domanda di insegnamento.

Il punteggio massimo sarà di 150 punti: 100 saranno assegnati alla prova orale e 50 ai titoli.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017