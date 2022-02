Tempesta Eunice, da lunedì attese raffiche di vento anche in Italia

Non dà tregua la tempesta Eunice, che nei giorni scorsi si è abbattuta sul nord Europa con venti fino a 190 km/h, che hanno provocato diversi disagi alla rete ferroviaria e a quella elettrica con migliaia di persone rimaste senza corrente e ha già causato 13 vittime. In diversi paesi, tra cui Inghilterra, Irlanda, Olanda, Belgio, Germania e Polonia, permane, infatti, l’allerta rossa per i possibili danni causati dalla tempesta, tra le peggiori registrate negli ultimi 30 anni. Nonostante l’Italia si trovi ad una distanza dalle zone in cui è in transito la tempesta Eunice tale da garantire la protezione dagli effetti più rilevanti, anche nel nostro paese è possibile che, a partire dalla prossima settimana e, in particolare, da lunedì 21 febbraio, si registrino forti raffiche di vento in alcune zone del paese, simili a quelle che qualche settimana fa hanno colpito Milano e divelto parte della copertura della Stazione Centrale. Le zone interessate dalla possibile presenza di vento la prossima settimana sono la Sardegna, le Alpi e gli Appennini. Tra le città più a rischio, quelle del nord, tra cui Torino e la stessa Milano.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017