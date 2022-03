Anas, procedono lavori di riqualificazione del raccordo autostradale “Ferrara- Porto Garibaldi”

MODENA- Prosegue, nel rispetto delle tempistiche comunicate nel corso dell’incontro istituzionale del 2 marzo scorso presso la Prefettura di Ferrara, il programma dei lavori di riqualificazione del raccordo autostradale “Ferrara – Porto Garibaldi”: presentato in quella sede per una analisi preventiva.

Nel rispetto del reciproco impegno di contemperare, con valutazioni congiunte, l’esigenza di realizzare in modo corretto i doverosi lavori all’infrastruttura- e la riduzione dell’impatto sulla circolazione- Anas ha ritenuto utile fare un primo punto sulla situazione.

Il raccordo autostradale è oggetto di significativi interventi di manutenzione programmata, che riguardano in particolare l’intero corpo stradale dell’infrastruttura viaria con l’intento di elevare gli standard di comfort e di sicurezza stradale. Sono attualmente in corso interventi programmati per il risanamento profondo del corpo stradale dal chilometro 20 al chilometro 24 – il cui completamento è previsto per la metà del mese di giugno – oltre al consolidamento e ripristino delle scarpate con posa di nuove barriere di sicurezza presso lo svincolo di Comacchio, il cui termine è invece fissato per la fine del mese di maggio.

Le lavorazioni necessarie a garantire il risanamento profondo del corpo stradale e il consolidamento delle scarpate, infatti, per una questione di visibilità nelle aree di diretta operatività, non possono essere svolte in orario notturno né possono essere condotte con ricorso a cantieri rimovibili. Sia nel caso del rifacimento totale del corpo stradale (dove si arriva a lavorare fino a profondità di circa 90 centimetri) che nel caso del consolidamento della scarpata (dove il materiale presente viene in buona parte asportato e successivamente consolidato con infissione di elementi metallici) i lavori, per poter essere eseguiti a regola d’arte, debbono essere svolti con condizioni meteo favorevoli, in periodi in cui siano escluse temperature rigide, sia ridotta al minimo la probabilità di pioggia e vi siano condizioni climatiche atte ad assicurare tempi ragionevoli di asciugatura in caso in cui il tratto sia interessato da precipitazioni piovose.

Solo con questo tipo di interventi- molto diversi dai classici lavori di ripavimentazione- oltre al ripristino delle caratteristiche di aderenza superficiale si possono conseguire reali benefici legati all’incremento della vita utile dell’opera e ad un maggior comfort di viaggio.

Per quanto riguarda invece gli ulteriori interventi di risanamento profondo del corpo stradale nonché i lavori di ripristino delle scarpate con posa di nuove barriere di sicurezza, al fine di accogliere le istanze pervenute dal territorio, Anas si sta confrontando con le imprese appaltatrici per riorganizzare le tempistiche dei cantieri procrastinando alcune lavorazioni al fine di garantire il fermo cantieri nei mesi di luglio e agosto ed evitare disagi alla circolazione soprattutto nel periodo in cui si registrano maggiori spostamenti.