ANAS, al via i lavori su raccordo “Ferrara-Porto Garibaldi”

A partire da domenica 14 dicembre e fino al 12 gennaio 2021, per consentire i lavori di ripristino dei giunti di dilatazione del viadotto, saranno attive limitazioni al transito lungo il raccordo autostradale 8 “Ferrara-Porto Garibaldi”.

I lavori prevedono la chiusura al traffico della corsia di marcia, in direzione Porto Garibaldi, dal km 0,000 al km 1,300 del raccordo autostradale 8. Sarà chiuso anche lo svincolo in ingresso al raccordo per chi proviene dalla strada statale 16. Per garantire la transitabilità del percorso, è prevista la deviazione del traffico sulla carreggiata opposta, in direzione Ferrara, dove viene istituito il doppio senso di circolazione.

Per i veicoli provenienti dalla strada statale 16 in direzione nord, il percorso alternativo prevede l’ingresso allo svincolo per Bologna/Padova per entrare sul Raccordo, l’uscita sulla SS 16 verso Adriatica e l’imbocco dello svincolo per Porto Garibaldi.

