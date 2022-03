Nonantola, censimento di alberi e arbusti sul terreno dove sorgerà il nuovo Polo Logistico

NONANTOLA – In merito al previsto Polo Logistico in via Zuccola, a Nonantola, Iniziativa Nonantolani, che di recente ha lanciato una “Petizione per più dialogo a Nonantola”, ha organizzato un censimento di alberi e arbusti che attualmente si trovano sul terreno previsto per il Polo Logistico. Di seguito la nota stampa diffusa da Iniziativa Nonantolani sul censimento effettuato a Nonantola:

“Si continua a saper ben poco del progetto per il polo logistico, e cosi dobbiamo accontentarci con l’informazione di un articolo di una decina di giorni fa che è stato pubblicato nella Gazzetta di Modena:

-Stabilimento di 84mila metri quadri alle porte del paese

-Investimento di O&N. Il sindaco: «Ambiente tutelato»

Di cui due 2 citazioni:

– L’espansione prevedrebbe la rimozione di alcuni alberi e di tanti metri quadri di spazio verde.

– La O&N, sempre qualora dovesse andare in porto il progetto, si impegnerà a piantare il doppio degli alberi disboscati a proprie spese.

Guardando da via Zuccola è difficile essere d’accordo con l’osservazione che ci sarebbero pochi alberi. Sembra una quantità cospicua, e si vedono addirittura delle querce. In un paese dove si hanno recentemente piantato quattro querce con tanto amore e attenzione e il contributo di molti partner diversi, ogni albero conta! E siccome alla fine verranno ripiantati il ​​doppio degli alberi attuali, è importante sapere: quanti alberi e arbusti ci sono veramente???

Poiché i fatti sono più importanti delle supposizioni, siamo andati a dare un’occhiata al sito e abbiamo fatto un conteggio del numero di alberi e arbusti presenti. Il conteggio è stata fatto da alcuni componenti del gruppo Iniziativa Nonantolani che attualmente ha lanciato la “petizione per più dialogo a Nonantola”.

Il metodo utilizzato per arrivare ad una ragionevole quantificazione del numero di individui si è basato sull’identificazione di zone rappresentative e sulla marcatura di tutti gli alberi e gli arbusti presenti in essi. Queste zone rappresentavano circa il cinque percento del terreno totale, quindi c’è inevitabilmente un ampio margine d’errore nel risultato. Alla fine abbiamo contati 820 alberi e arbusti in questo modo, il che significa che una stima ragionevole del numero di individui attualmente sul terreno polo logistica è 17661. (Si segnala inoltre che sono presenti anche querce di grandi dimensioni). Quindi, se l’accordo O&N verrà rispettato, potremmo aspettarci 35322 alberi e arbusti nella nuova area dove vengano ri-piantati.

Ancora una volta, c’è un ampio margine di errore in questo approccio, potrebbe anche essere qualche migliaio in più o in meno. Lo scopo di questo esercizio era esclusivamente quello di quantificare un ordine di grandezza: non stiamo parlando di quattro alberi.

PS: Il materiale utilizzato per la marcatura è biodegradabile. Il materiale utilizzato per contrassegnare le zone è di plastica e verrà rimosso entro pochi giorni. Ma per qualche giorno lasciamo tutto li in modo che tutti gli interessati possano andare a vedere con i propri occhi (Via Zuccola). Le spese totali per l’organizzazione di questa azione sono ammontate a € 13,90″.