Grande successo per il sit in di Mirandola contro la guerra

MIRANDOLA- Il Comitato Pace esprime grande soddisfazione per la partecipazione al sit in, svoltosi lo scorso 3 marzo a Mirandola, in favore dalla pace in Ucraina.

Centinaia di cittadini, studenti, famiglie con bambini di ogni estrazione sociale, etnica e religiosa si sono riunite sotto la

bandiera della pace.

“Un particolare ringraziamento va alla parrocchia di Mirandola e alle associazioni che hanno contribuito alla riuscita dell’evento- scrive il Comitato Pace- Di rilievo la partecipazione del mondo del volontariato e di gran parte degli amministratori pubblici della Bassa modenese, di tutte le provenienze politiche”.

“E’ stata una grande occasione per la nostra comunità per ribadire che l’unico modo di uscire dalla guerra è quello di riaprire il confronto tra le parti per un cessate immediato delle ostilità. E’ importante che in tutto il mondo le persone si dimostrino a favore della pace, anche per dare forza e sostegno a chi in Russia si batte contro la guerra, mettendo a rischio la propria sicurezza e libertà personale”.

Il Comitato Pace continuerà a far sentire la propria voce e a ribadire il NO al conflitto e alla sopraffazione di uno

schieramento sull’altro.

Il Comitato nasce nel 2003, dopo lo scoppio della seconda guerra del Golfo, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione alla non violenza: “Volevamo far capire che la guerra non è una soluzione alle controversie internazionali ma che ci sono altre strade. Volevamo sensibilizzare la popolazione al sostegno delle libertà e dei diritti universali”.

“In questi 19 anni abbiamo organizzato tante attività: feste multietniche, sit in, cene multiculturali, seminari, conferenze,

attività con le scuole, partecipazione alle marce per la pace Perugia-Assisi, fiaccolate contro gli atti di terrorismo e le

guerre vicine e lontane che si sono succedute. I due anni di pandemia ci hanno costretto a fermare le nostre iniziative in presenza, ma in previsione di un miglioramento della situazione abbiamo già in programma, per maggio, la nostra abituale cena multiculturale”.

“Questa sarà, speriamo, la nostra ripartenza, insieme a tante attività e ad altre fiaccolate che pensiamo di realizzare per

ricordare le guerre dimenticate, lontane, ma che tuttavia, fanno soffrire milioni di persone”- conclude il Comitato

Per chi volesse conoscere un pò meglio il Comitato Pace, può visitare la sua pagina Facebook.

