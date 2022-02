Fiaccolata per la pace giovedì a Mirandola

Fiaccolata per la pace giovedì a Mirandola. L’iniziativa è intitolata “Passo dopo passo… verso la pace” ed è organizzata dal comitato permanete per la pace di Mirandola. E’ convocata per dire no alla guerra in Ucraina.

Si dà appuntamento alle ore 19 di giovedì prossimo presso il sagrato del duomo di Mirandola.

Leggi anche

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017