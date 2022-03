Mirandola, Donati (Pd): “Basta propaganda sul campo nomadi”

MIRANDOLA- La consigliera Pd di Mirandola Francesca Donati ha commentato la visita dell’assessore Roberto Lodi al campo nomadi: “Non è chiaro come la Lega intenda approcciare la questione. Siamo disposti a discuterne, ma si lasci stare la propaganda”.

Questa la nota della consigliera del Partito democratico Francesca Donati:

“Le operazioni di bonifica del campo nomadi, i controlli sul rispetto delle regole e, prima di tutto, sui diritti e sulla tutela dei minori, sono sicuramente doverosi. Altra cosa è però trasformare un intervento di routine, che ha avuto diversi precedenti anche in passato, in un evento quasi di carattere storico. L’assessore Lodi, che con encomiabile sprezzo del pericolo si è perfino recato sul posto, ha anche annunciato che la Lega provvederà a superare finalmente il campo nomadi. Non ci ha detto come e quando e, soprattutto, come riusciranno a conciliare eventuali sgomberi con il rispetto dei diritti di cittadini che sono, si badi, cittadini italiani e mirandolesi a tutti gli effetti. Noi siamo disposti a discuterne, purché si lascino perdere i proclami e la propaganda, perché al momento sono state tolte tre roulottes vuote e il campo è ancora lì, affollato come prima, come può verificare chiunque recandosi sul posto”.