Mirandola, incidente in via Santa Liberata

MIRANDOLA – Un incidente si è verificato nella giornata odierna a Mirandola, in via Santa Liberata, altezza del civico numero 86. A renderlo noto è la Polizia Locale di Mirandola: non sono chiarite le dinamiche del sinistro. La Polizia Locale di Mirandola invita, però, a prestare la massima attenzione a chiunque transiti in via Santa Liberata, in quanto i veicoli protagonisti dell’incidente si trovano ancora sulla carreggiata, in attesa di essere rimossi.

