Promozione: 2-2 tra Cavezzo e Quarantolese, ko Solierese e V. Camposanto

di Simone Guandalini – Finisce in parità, con un 2-2 che lascia invariate le condizioni delle due squadre in classifica, lo scontro diretto nelle prime posizioni della classifica del Girone C di Promozione tra Cavezzo e Quarantolese. L’inizio di gara è scoppiettante. Già al 3′, il Cavezzo padrone di casa passa in vantaggio: su corner, El Madi svetta di testa e firma l’1-0. Gli ospiti non ci stanno: al 9′, Pedrazzoli, su calcio di rigore assegnato per fallo di mano su un tiro di Cavicchioli, trova il pareggio. Cavezzo di nuovo avanti nella ripresa, al 62′, con una punizione di Algeri, ma ancora una volta arriva la pronta risposta della Quarantolese: al 76′, Gozzi, appostato sul secondo palo, sfrutta un cross di Cavicchioli per trovare la rete del definitivo 2-2. Col pareggio contro la Quarantolese, il Cavezzo aggancia al secondo posto in classifica, a quota 28 punti, 16 in meno della capolista La Pieve Nonantola, a riposo nella 19esima giornata, la Virtus Camposanto, a sorpresa sconfitta in casa dal Persiceto 85 (0-1): a decidere il match è una rete in avvio di Cristopher. La vittoria del Persiceto 85 e quella della Centese contro il Ganaceto condannano la Solierese all’ultimo posto in solitaria nel Girone C: contro l’Atletico Spm Calcio, infatti, arriva una sconfitta per 3-2, che complica la situazione per la formazione di Soliera: non bastano le reti di Pavarotti e, su rigore, di Beqiraj, che ribaltano l’iniziale vantaggio dell’Atletico Spm. Nel finale, la formazione di casa trova prima il pareggio e poi la rete del definitivo sorpasso.

Promozione, Girone C, risultati giornata 19:

Fiorano – Polinago 0-2

Atletico Spm Calcio – Solierese 3-2 (Manolescu (A), Pavarotti (S), rig. Beqiraj (S), Lotti (A), Sammarco (A))

Casumaro – Castelnuovo 2-2

Cavezzo – Quarantolese 2-2 (3′ El Madi (C), 9′ rig. Pedrazzoli (Q), 62′ Algeri (C), 76′ Gozzi (Q))

Cavezzo: Schiuma, Ronzoni, Tosse, Fuseini, Marverti, Guizzardi (C), Vezzani (71’ Trotta), Algeri, El Madi, Gualdi G, Sackey (88’ Tonini). A disp: Speri, Filippi, Trotta, Tonini, Gualdi F, Pellacani, Malavasi, Fini, Muzzioli. All. Cantaroni

Quarantolese: Calanca, Mari, Brondolin, Bortolazzi, Pisa, Muracchini (C), Cavicchioli (95’ Gobbi), Pagano, Gozzi, Pedrazzoli, Akari (66’ Grillenzoni). A disp. Giovanelli, Barbalaco, Gobbi, Gavioli, Brandoli, Pivanti, Merighi, Bazzani, Grillenzoni. All. Molinari

Ammoniti: Fuseini El Madi

Centese Calcio – Ganaceto 3-2

Virtus Camposanto – Persiceto 85 0-1 (Cristopher)

Riposa: La Pieve Nonantola

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 44*

Virtus Camposanto 28

Cavezzo 28*

Quarantolese 27

Polinago 27

Ganaceto 26*

Castelnuovo 22

Atletico Spm Calcio 22

Fiorano 18*

Casumaro 18*

Persiceto 85 17

Centese Calcio 17*

Solierese 15**

*una partita in meno

** due partite in meno

