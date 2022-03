Promozione: La Pieve Nonantola fermata dal Polinago. Vittorie esterne per V. Camposanto e Cavezzo

di Simone Guandalini – Nella diciottesima giornata del Girone C di Promozione arriva il secondo pareggio consecutivo per 1-1 per la capolista La Pieve Nonantola, dopo quello della scorsa settimana sul campo del Cavezzo. A fermare la capolista, che comunque conserva 16 punti di vantaggio sulla Virtus Camposanto seconda, è questa volta il Polinago, che passa in vantaggio in avvio di gara con Nadiri, a cui risponde Rizzo per i granata. Nelle zone alte della classifica, dietro alla capolista, arrivano due importanti successi esterni per Virtus Camposanto e Cavezzo, che si impongono rispettivamente nello scontro diretto sul campo del Castelnuovo (0-2) e in casa del Persiceto 85 (0-1). Per la Virtus Camposanto, a bersaglio nella ripresa Pellacani e Davordizie, mentre per il Cavezzo è Marverti a firmare la rete decisiva per la vittoria. Si chiude a reti inviolate, invece, il match tra Quarantolese e Fiorano; rinviato lo scontro diretto tra Solierese e Casumaro.

Promozione, Girone C, risultati giornata 18:

Ganaceto – Atletico Spm Calcio 2-5

Castelnuovo – Virtus Camposanto 0-2 (Pellacani, Davordizie)

Persiceto 85 – Cavezzo 0-1 (Marverti)

Polinago – La Pieve Nonantola 1-1 (Nadiri (P), Rizzo (L))

Quarantolese – Fiorano 0-0

Solierese – Casumaro (rinviata)

Riposa: Centese Calcio

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 44

Virtus Camposanto 28

Cavezzo 27*

Quarantolese 26

Ganaceto 26*

Polinago 24

Castelnuovo 21

Atletico Spm Calcio 19

Fiorano 18*

Casumaro 17*

Solierese 15**

Persiceto 85 14

Centese Calcio 14*

*una partita in meno

**due partite in meno

