Tenta un sorpasso azzardato, auto ricoperta di letame

BOLOGNA – Si è ritrovato con l’auto ricoperta di letame, dopo aver rischiato uno scontro con un mezzo pesante in seguito ad una manovra azzardata. E’ quanto successo nei giorni scorsi ad un automobilista a Castello d’Argile, nel bolognese, come riporta l’Ansa Emilia-Romagna. L’autista del camion, che trasportava appunto concime e stava percorrendo la Provinciale Nord, per evitare la collisione con l’automobilista, che aveva invaso la sua corsia per effettuare un sorpasso, è stato costretto a frenare all’improvviso: il letame che l’autocarro trasportava è stato così sbalzato in avanti, finendo in gran parte sulla macchina che stava compiendo la manovra azzardata. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nella circostanza e l’impatto tra autocarro e automobile è stato evitato. L’uomo alla guida dell’auto è stato, poi, multato per aver guidato contromano.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017