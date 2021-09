Ravarino, si finge una nipote e truffa al telefono un’anziana

RAVARINO – Doppio episodio di truffa telefonica, nei giorni scorsi a Ravarino. In entrambi i casi, le vittime erano donne anziane, contattate telefonicamente da una finta nipote che diceva loro di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale e chiedeva denaro. In un caso, la vittima ha, però, riconosciuto il tentativo di raggiro e ha interrotto la telefonata; nell’altro, invece, l’anziana è stata truffata concretamente. La pericolosità di queste truffe è aumentata dal fatto che chi mette in atto il raggiro si procura in precedenza dati personali delle vittime attraverso i social network.

