Partiti i lavori per la Rsa di Mirandola: 180 posti letto entro il 2023

MIRANDOLA- Sono ormai ben avviati a Mirandola i lavori che porteranno alla costruzione di una nuova Rsa di ultima generazione, che dovrebbe essere realizzata entro la fine del 2023. A gestire la struttura sarà Codess, operatore nazionale nel campo dei servizi sociali, sanitari ed educativi: con oltre 40 anni di esperienza.

Insieme alla struttura, anche’essa in via di realizzazione a Massalengo nel lodigiano, si tratta della prima di numerose strutture analoghe (cinque in una prima fase, alle quali dovrebbero aggiungersene numerose altre) che verranno realizzate nei prossimi anni nel nord Italia: a seguito della joint venture fra il consorzio ravennate e il fondo svedese EQT Exeter. Un accordo stretto nel marzo scorso, proprio al fine di progettare e costruire queste strutture residenziali per anziani. Di cui c’è sempre più richiesta.

Strutture di dimensioni medio-grandi (quella di Mirandola avrà 180 posti letto, suddivisi fra varie tipologie di ospiti) e di nuovissima concezione: costruite in classe A e in modo da ottenere certificazioni energetiche di sostenibilità come LEED e WELL, oltre che conformi a specifici criteri ESG. Verranno utilizzate tecnologie green di ultima generazione, con la presenza di impianti fotovoltaici sul tetto.

“Per Ar.Co. Lavori si tratta di una nuova operazione di enorme importanza: così come quella di Massalengo, anche la Rsa di Mirandola sarà un’opera strategica per la comunità e per il territorio, in un ambito così delicato per le famiglie come quello dell’assistenza agli anziani – spiega il presidente di Ar.Co. Lavori, Franco Casadei Baldelli – Un’iniziativa di cui siamo decisamente orgogliosi. Peraltro, in un periodo come questo di post pandemia, problematica anche per le Rsa, e di aumento dei costi energetici. Le Rsa così come concepite da Arco rappresentano una risposta molto importante”.