Dopo lo stop per la pandemia, Belloni torna sul palco a Mirandola sabato 28 maggio

MIRANDOLA – Si terrà domani, sabato 28 maggio, presso il Mi Vida Café a Mirandola, il concerto di Marcello Belloni, cantautore modenese, prima data live dopo lo stop forzato dalla pandemia. Il Cantautore modenese, che nel 2020 ha pubblicato il singolo “Necessario”, brano scritto durante il lockdown, e nel 2021 il brano dedicato all’Emilia, “Emilia Milleuno”, porterà le proprie canzoni inedite al Mi vida Café.

“Avevo voglia di incontrare le persone che condividono il mio progetto – spiega Belloni – una serata tra amici, informale, suonare le mie canzoni insieme alla band, sarà una grande emozione tornare sul palco. Quando uno va a un concerto ha voglia di divertirsi ma anche di emozionarsi. Secondo me cerca un momento per piangere e uno per ridere, un momento per urlare ed uno per sussurrare. Ed è proprio quello che cerco di dare. Il live è l’unica cosa che conta davvero, l’unica arma che ha in mano un artista che propone la propria musica, è l’unico modo per creare un pubblico “reale”. Una persona che si diverte a un tuo live è una persona che non ti lascerà mai più”.