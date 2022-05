Mirandola, incidente in via Agnini

MIRANDOLA – Incidente stradale, questa mattina, a Mirandola, in via Agnini, nei pressi del civico 9. Sul posto per i rilievi in seguito al sinistro stradale la Polizia Locale di Mirandola. Una volta compiuti i rilievi, la viabilità in via Agnini è stata ripristinata.

